publié le 17/01/2018 à 01:33

"Une pulsion paternelle", "un geste d'amour". Samedi 6 janvier, Brendan G. était interpellé par les gendarmes dans une maison de famille dans l'Aude, après le déclenchement d'une alerte enlèvement. La veille, il avait kidnappé son fils Tizio âgé de deux mois, à l'hôpital Purpan de Toulouse.



Le nourrisson, longtemps privé d'oxygène lors de l'accouchement, a une santé précaire et doit subir régulièrement des soins pour dégager ses voies respiratoires. Brendan G. a depuis été mis en examen pour "soustraction d'enfant" et "privation de soin".

"Je me suis dit qu’il serait bien mieux auprès de moi qu’à l’hôpital. J’avais faussement cette impression que l’hôpital n’était pas le meilleur endroit pour lui", explique le père dans les colonnes du Parisien. " Nous avons un lien fusionnel. C’était un pur geste d’amour", ajoute-t-il.

"Mon but était de le protéger et de l'aider au mieux. Je l'aime plus que tout." Brendan G., le père de Tizio





S'il concède que son geste "était risqué", l'homme estime que son fils était "encore plus en danger à l’hôpital". "Pendant tout le voyage, je me suis occupé de mon fils et j’ai vérifié son état de santé tout en nettoyant ses voies respiratoires", confie Brendan G. dans Le Parisien.



Le père dit maintenant avoir envie "d'assumer" et affirme avoir eu " une véritable pulsion paternelle". "Mon but était de le protéger et de l’aider au mieux. Je l’aime plus que tout. Même si aujourd’hui avec le recul, j’ai bien conscience que ce n’était sans doute pas la meilleure des solutions", poursuit-il. Placé sous contrôle judiciaire, Brendan G. peut toujours rendre visite à son fils trois fois par semaine en présence d'un tiers, détaille Le Parisien.