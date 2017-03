Empoisonnement à Besançon : le mari d’une victime témoigne

publié le 10/03/2017 à 07:43

Un médecin anesthésiste a été mis en examen lundi 6 mars à Besançon, car il est soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, dont deux mortellement. Pour la première fois, le mari d’une de ces victimes a accepté de témoigner sur l’antenne de RTL, à propos de son épouse et de ce médecin qu’il n’hésite pas à qualifier de "meurtrier" et "d’assassin".



"Laurence qui était podologue était partie en toute confiance", se souvient l’époux de cette femme de 51 ans. Après avoir désespérément attendu des nouvelles de sa femme pendant plusieurs heures, il apprend finalement dans la nuit que sa femme est décédée. "Pour moi c’était un accident vraiment médical, et après j’apprends qu’il y a un empoisonnement”, confie-t-il, on est reparti pour un tour dans la souffrance".

À écouter également dans ce journal

- Le groupe Lafarge s’est attiré les remontrances de François Hollande après avoir fait part de son intention de participer à la construction du mur anti-migrants de Donald Trump. Quelques jours auparavant, le cimentier français avait avoué avoir financé des groupes armés en Syrie pour continuer son activité

- Le Front national a répondu aux ambassadeurs français de Tokyo et de Washington, en les prévenant qu’il seront remplacés par des ambassadeurs “très compétents” s’ils refusaient d’occuper leur poster sous une présidence frontiste.



- La Pologne refuse la reconduction du polonais Donald Tusk à la présidence du Conseil européen



- Le bourreau de la famille Troadec, Hubert Caouissin, aurait raconté tout raconté à son fils de huit après avoir assassiné son ex-beau frère, sa femme, et leurs deux enfants.



- L’auteur de l’attaque à la hache en gare de Düsseldorf, un homme de 36 ans originaire d'ex-Yougoslavie, souffrirait de troubles mentaux.



- Après avoir été mené de deux buts par l’AS Roma dans la soirée du 9 mars, l’Olympique lyonnais a réussi à s’imposer (4-2) en huitième de finale aller de la Ligue Europa.