Les entreprises spécialisées dans le recouvrement manquent souvent de juristes et de chargés de recouvrement de créances.

par Marie de Fournas , Patrick Isson publié le 27/12/2016 à 07:15

Il arrive que certaines entreprises se retrouvent face à des clients mauvais payeurs ou dans l'impossibilité de régler leur créance. Dans ce genre de situation, elle peuvent faire appel à un cabinet de recouvrement. Si le préjudice est effectivement constaté, le cabinet se charge d'obtenir la somme que doit le client, puis la remet à l'entreprise.



"Hier, j'ai appelé un client pour lui dire que je lui envoyai un gros chèque parce qu'on venait de faire un encaissement [...], c'était un vrai cadeau de Noël pour l'entreprise", explique Christophe Nobilet, président de la Société "France Créances" à Toulouse. Car il faut savoir qu'en France, une défaillance d'entreprise sur quatre est due aux impayés. Le métier des sociétés de recouvrement s'est donc professionnalisé assure le directeur : "c'est en fait un métier de négociation et de médiation".

Ces entreprises de recouvrement ont un important besoin de recrutement en juristes. "Il faut être très à l'aise avec le téléphone évidemment et même s'amuser, avoir une espèce de goût pour la négociation. Et si en plus, ils ont des compétence linguistiques, ça nous intéresse fortement", ajoute le directeur. France Créance est passé en trois ans de 17 à 24 salariés.