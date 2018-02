publié le 01/02/2018 à 08:16

Ce sont les premiers mots d'une revenante. L'alpiniste française Élisabeth Revol secourue in extremis lors de sa descente du mont Nanga Parbat (8 126 mètres) au Pakistan est rentrée en France. Actuellement hospitalisée à Sallanches en Haute-Savoie, elle raconte son calvaire, ses hallucinations et le moment où elle a dû abandonner son compagnon de cordée polonais, Tomasz Mackiewicz.



"C'était la seule possibilité de secours pour tous les deux", explique-t-elle au micro de M6. "Au bout de la première nuit le secours n'est pas arrivé, j'ai dû passer une nuit à l'extérieur sans équipement : sans duvet, sans tente, sans nourriture, sans rien..." La jeune drômoise alerte alors son agent et son mari en leur disant qu'elle "se trouve dans une position vraiment critique".

"Si on peut faire quelque chose, il faut déclencher quelque chose parce que Tomasz, dans tous les cas, ne pourra pas descendre tout seul", explique-t-elle.