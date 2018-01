Économie : "L'image de la France est bien meilleure", selon un entrepreneur

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/01/2018

Un retour en grâce des Français à l'international ? Lundi 22 janvier dans l'après-midi, Emmanuel Macron va recevoir 140 grands PDG au château de Versailles, à l'occasion du sommet sur l'attractivité de la France "Choose France". Parmi les sociétés des présentes, des multinationales telles que Google, Facebook ou Coca-Cola.



"L'image de la France à l'international est bien meilleure", estime à ce propos Jean-Baptiste Danet, le président de l'association d'entrepreneur CroissancePlus. S'il y a actuellement "un bon alignement des planètes" selon lui, "la croissance n'arrivera pas toute seule" prévient-il. Mais "les réformes qui ont été mises en place nous permettent de faire une grande partie du chemin", juge le président de CroissancePlus.

Selon l'entrepreneur, il est primordial d'attirer les investissements de grandes entreprises dans l'Hexagone. "Ça fait partie des priorités, le Brexit nous donne une opportunité très importante. Londres était la place financière européenne, donc il faut les attirer maintenant", affirme-t-il. "L'énergie qui est mise en œuvre depuis six mois pour montrer que nous voulons de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises, permettra d'attirer de nouveaux investissements et de la création d'emplois", certifie-t-il.