Dupont de Ligonnès "n'est pas resté en France", estime l'un de ses meilleurs amis

publié le 20/01/2018 à 21:45

Ils ont vécu le rêve américain ensemble pendant un an et demi, partagé une amitié de plus de trente ans... Xavier Dupont de Ligonnès et Michel étaient comme des frères. Ce dernier témoigne dans 13h15 le samedi sur France 2 ce 20 janvier, pour la première fois depuis la découverte des corps de l'épouse et des quatre enfants de son ami, en 2011, et de la volatilisation de celui-ci. "Personnellement, je pense qu’il est vivant", confie Michel.



"Il n’avait aucun intérêt à planifier tout ce scénario pour aller se tuer quelque part dans le Var ou ailleurs", considère l'ami du suspect numéro 1 de ce drame familial. Pour Michel, Xavier Dupont de Ligonnès réunissait toutes les dispositions nécessaires à une cavale réussie. Changement physique, retrait dans un monastère... La disparition de Xavier Dupont de Ligonnès fait toujours, sept ans plus tard, l'objet de tous les fantasmes.

"C’est quelqu’un de discret et charismatique, se remémore-t-il sur la deuxième chaîne. Il est gentil, peut changer d’apparence et parle plusieurs langues couramment, sans accent… Il pouvait passer pour un Américain sans aucun problème. J’imagine qu’il a dû partir quelque part où on ne le retrouve pas. Il n’est pas resté en France", est convaincu Michel.