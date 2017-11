247 sites en France sont interdits aux prises de vue aérienne

publié le 09/11/2017 à 15:55

Prisons, casernes, centrales nucléaires, bâtiments militaires... Le gouvernement a porté à 247 le nombre de sites interdits aux prises de vue aérienne par drones, avions de tourisme ou autres ULM.



La nouvelle liste des zones interdites à "la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur", figure en annexe d'un arrêté du premier ministre publié le 31 octobre au Journal officiel, ont indiqué les autorités, confirmant une information de l'Essor de la gendarmerie.

Parmi les sites figurent notamment les casernes du Raid à Bièvres et du GIGN à Satory (Yvelines), le siège parisien de la DGSE et celui de la DGSI à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), le centre spatial de Kourou (Guyane) ou la base des sous-marins de la dissuasion nucléaire à l'Île Longue près de Brest. Faute d'autorisation, la prise de vue aérienne de l'un de ces 247 sites est passible d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.



La précédente liste comptait 147 sites. Auparavant, cette liste était classée "confidentiel défense" et ne faisait donc pas l'objet d'une publication.