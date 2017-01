Pressé de finir sa tournée, le facteur s'était débarrassé de 40 kilos de lettres.

par Léa Stassinet publié le 05/01/2017 à 16:12

Sa fainéantise lui coûtera cher. Un facteur intérimaire de la Drôme a écopé de trois mois de prison ferme, pour s'être débarrassé de plusieurs kilos de courrier sur un terrain vague à Bourg-les-Valence. Les faits remontent au mois de décembre 2015, lorsque plusieurs habitants de la ville s'étonnent de ne plus recevoir de courrier dans leur boîte aux lettres. Comme le rapporte à l'époque France Bleu, les soupçons se portent rapidement sur le facteur, à tel point que l'un des riverains mécontents décide de le suivre pendant sa tournée.



Il voit alors le jeune facteur descendre de son vélo pour jeter un paquet en contrebas d'une rue. Sa surprise ne s'arrête pas là puisqu'il découvre dans ce terrain vague de la commune, plus de 40 kilos de courrier jetés par le jeune intérimaire peu scrupuleux.



Peu après, le jeune homme de 21 ans est arrêté par la police. Il avoue avoir s'être régulièrement débarrassé d'une partie du courrier parce que la tournée était chargée et qu'il souhaitait terminer son travail plus tôt que 17 heures, heure prévue de la fin de sa journée. La Poste avait rapidement mis à pied l'intérimaire, et porté plainte contre lui pour violation de correspondance.



Le tribunal de Valence a condamné mercredi 4 janvier le jeune homme à trois mois de prison ferme, évoquant pour justifier cette peine un casier judiciaire déjà bien rempli. En ce qui concerne le courrier non-distribué, tous les paquets et lettres retrouvés ont bien été rendus à leurs destinataires.