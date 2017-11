publié le 19/11/2017 à 05:34

Une découverte funèbre. Deux de trentenaires venus s'installer en Dordogne en juin 2016 ont retrouvé le cimetière des anciens propriétaires dans leur jardin, alors qu'ils étaient en train de réaliser des travaux d'épandage de la fosse septique. "Au départ, on croyait qu’il s’agissait de squelettes de l’époque gallo-romaine parce qu’il y a un site pas loin", raconte l'un d'eux à Sud-Ouest.



Le notaire, l'agent immobilier et les anciens propriétaires ont alors été alertés. "Les gens qui nous ont vendu la maison nous ont alors expliqué, devant témoin, la présence d’une dizaine de corps qui sont les anciens propriétaires de la maison et leurs aïeux. La dernière habitante de la maison, en 1976, a été enterrée ici. C’est la grand-mère de la vendeuse", poursuit le nouveau propriétaire. Une affaire qui ne devrait pas s'arrêter là. Le jeune couple a décidé de poursuivre les anciens propriétaires en justice pour ne pas avoir mentionné la présence d'un cimetière sur la propriété.