Diabète : 6.400 enfants diagnostiqués ces dernières années en France

Plus de 2.000 enfants par an ont été nouvellement diagnostiqués avec un diabète de type 1, selon les résultats d'une étude menée entre 2013 et 2015. La Corse et la région Provence-Alpes-Côté d'Azur ont les taux les plus élevés, souligne le rapport, paru dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) à l'occasion de la Journée mondiale du diabète mardi 14 novembre.



En France, 3,3 millions de personnes sont diabétiques, selon un autre rapport publié par la Fédération Internationale du Diabète (IDF). En 2016, l'organisation estimait qu'un Français sur cinq n'était pas au courant qu'il souffrait de la maladie.

L’étude estime que 50% des 382 millions de malades dans le monde ne sont pas diagnostiqués et révèle que l'Europe a le plus grand nombre d'enfants et d'adolescents avec un diabète de type 1.



Le diabète est un trouble d'assimilation des sucres par l'organisme. Celui de type 2 représente 90% des cas et correspond à un taux important du sucre dans le sang. Il est lié à l'obésité et aux modes de vie (sédentarité, alimentation...).



Le diabète de type 1 se distingue par une production trop faible d'insuline. Il se manifeste généralement tôt et violemment chez l'enfant ou chez le jeune adulte.