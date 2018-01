Des systèmes d'intelligence artificielle meilleurs que des humains en lecture

publié le 22/01/2018 à 05:00

C'est une première fantastique… Ou angoissante, c'est selon. Pour la première fois, une intelligence artificielle a donné plus de bonnes réponses que des humains à des exercices de lecture et de compréhension conçus par l'université Stanford (Californie, Etats-Unis), rapportent Les Echos dimanche 21 janvier.



Les deux systèmes d'intelligence artificielle ont été développés par Alibaba, géant du e-commerce chinois, et Microsoft. Le but de cette étude était de voir si ces systèmes pouvaient répondre rapidement et précisément à des questions différentes et multiples. Microsoft y voit en tout cas un futur à des fins commerciales. La firme a souligné qu'il s'agissait d'un "jalon majeur", en vue "d'apporter de l'information de manière plus naturelle" à ses clients.

Si l'intelligence artificielle est en pleine progression, elle reste malgré tout encore en retrait en matière de compréhension. Mais les différences de résultats sont loin d'être abyssales. Sur les réponses apportées, 91,2 % de celles données par des humains étaient justes, contre 89% pour celles données par les systèmes.