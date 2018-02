Des milliers de motards et automobilistes manifestent contre les 80 km/h

publié le 03/02/2018 à 21:12

Plusieurs milliers de motards et d'automobilistes en colère ont manifesté samedi 3 février à Paris et dans d'autres villes pour dénoncer la future limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Unies pour la première fois dans une action commune, la Fédération française de motards en colère (FFMC) et l'association 40 millions d'automobilistes ont voulu protester à Paris contre la mesure annoncée le 9 janvier par le Premier ministre Édouard Philippe pour lutter contre la mortalité routière.



À Paris, 1.300 motards et 140 voitures, selon un bilan de la préfecture de police, se sont retrouvés devant le Château de Vincennes avant de s'élancer sous la pluie vers 15 heures en direction du périphérique puis de la capitale. "On veut montrer notre mécontentement", a indiqué Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC pour Paris et la petite couronne.

"Ce n'est pas en abaissant la vitesse qu'on va sauver des vies", a-t-il estimé. "Au contraire, cela va créer des problèmes en cas de dépassement, puisque tous les véhicules seront à la même vitesse. Arrêtons cette répression contre les usagers de la route." "Édouard Philippe doit revoir sa feuille de route", a renchéri Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes, appelant à "taper sur les vraies causes des accidents comme l'alcoolémie ou l'usage du téléphone au volant".

Des rassemblements organisés dans d'autres villes

À Toulouse, quelque 2.200 motards et 300 voitures - selon la police - ont d'abord emprunté, roulant au ralenti, le périphérique avant de traverser le centre-ville, longeant notamment le Canal du Midi. Sur certaines motos, un panneau de limitation à 80 km/h avec un doigt d'honneur inscrit dessus. Le mot d'ordre, pour Jean-Marc Plana, coordinateur de la FFMC de la Haute-Garonne, est : "Non à l'inflation sécuritaire, tous les usagers de la route dans la rue".



Dans le centre du pays, ils étaient environ 2.000 motards et automobilistes, selon les organisateurs et la police, à arriver en convoi à Châteauroux (Indre) depuis Bourges, Tours, Blois, Montluçon ou encore La Châtre. Les organisateurs ont assuré que le mouvement "ira crescendo" si la mesure est maintenue.



Le week-end dernier, des défilés dans plusieurs villes avaient déjà rassemblé des milliers de personnes. D'autres actions sont prévues la semaine prochaine. L'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les 400.000 kilomètres de routes à double sens sans séparateur central (terre-plein, glissière) doit entrer en vigueur le 1er juillet. Le gouvernement espère ainsi sauver "entre 350 et 400" vies chaque année.