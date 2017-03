publié le 14/03/2017 à 18:31

Le système frauduleux avait été découvert dès mai 2016. Depuis, les enquêteurs du commissariat de Saint-Germain-en-Laye tentaient d'en savoir plus sur ce groupe accusé d'avoir détourné 800.000 euros au préjudice d'EDF, révèle Le Parisien. Lundi 14 mars, six hommes et une femme ont été interpellés dans plusieurs communes des Yvelines et placés en garde à vue pour 48 heures. Parmi eux, "il y a des agents et des conseillers de l'entreprise mais aussi des hommes aux profils d'escrocs", a précisé une source proche du dossier.



Concrètement, les suspects avaient inventé un système ingénieux qui consistait à "modifier les numéros de comptes bancaires de clients EDF dormants ou inactifs et à les remplacer par leurs propres numéros de compte", explique une source policière. Ils demandaient ensuite des remboursements de sommes trop perçues par le fournisseur d'électricité sur la base d'estimation de consommation. Les escrocs s'étaient arrangés pour masquer ses opérations à l'aide d'un autre système informatique.

Pas de préjudice pour les clients concernés

Il n'y aurait cependant aucune répercussion pour les clients concernés, contrairement au groupe EDF, qui a perdu d'importantes sommes d'argent. C'est un représentant de l'entreprise publique qui a porté plainte après avoir "effectué des contrôles", explique une source.

Les policiers ont effectués des perquisitions aux domiciles des suspects, où les forces de l'ordre ont saisi de nombreux biens. "On a trouvé des montres, chaussures et vêtements de luxe qui ne correspondaient pas au train de vie de ces employés", indique une source au Parisien.