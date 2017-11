publié le 02/11/2017 à 21:16

François Troukens est un auteur et cinéaste belge. Il publie ce jeudi 2 novembre, Armée de résilience, chez First. C'est l'histoire de sa vie : celle d'une enfance et d'une éducation imprégnée de littérature et de culture, puis de sa dérive vers le grand banditisme et la prison, avant de parvenir à la rédemption. Mais le 6 décembre sort aussi son premier long-métrage, Tueur, avec un casting franco-belge composé notamment d'Olivier Gourmet, de Bouli Lanners, ou de Lubna Azabal.



Au départ, c'est la curiosité de François Troukens qui l'a poussé dans les bras du banditisme. "C'est un monde qui me fascinait à l'époque (…) J'avais envie de traverser le mur et de découvrir ce milieu-là", relate-t-il. Et je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur, mais faire marche arrière ça m'a pris du temps. Plus de 15 ans parce que j'ai aussi fait 8 ans de cavale."

C'est tout ce processus qu'il prend le temps de détailler dans son livre. Et notamment la difficulté de quitter le grand banditisme lorsqu'on en a fait partie. "Ça a été compliqué pour moi de sortir de ce milieu-là, donc je raconte dans ce livre comment on entre dans le grand banditisme, mais aussi comment on fait pour en sortir. Et ce n'est pas si facile", explique François Troukens. "C'est difficile à un moment donné de dire non aux gens avec qui on a fait équipe", ajoute-t-il.

En 2004, il est finalement arrêté après une course-poursuite dans Paris, et emprisonné à la prison de la Santé. "Quand je suis entré en prison en 2004, j'ai pris la décision de ne plus m'évader (…) Je voulais que le négatif devienne du positif. Et aujourd'hui, j'utilise ce négatif pour en faire du positif", raconte l'ancien braqueur.



À sa sortie de prison sous condition en 2010 il décide de réaliser un premier film et de vivre de sa plume. Et ses efforts paieront. "Aujourd'hui, j'accepte mon passé, je l'assume, mais je demande qu'on juge l'artiste", termine François Troukens.