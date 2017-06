Crime en plein ciel

publié le 21/06/2017 à 10:30

A la Une de l’Heure du Crime aujourd’hui une histoire rare, pour ne pas dire unique dans les annales : un meurtre en plein ciel !

Cela ne se passe pas dans un avion de ligne, mais au cours d’un saut en parachute, au-dessus d’un petit aérodrome du nord de la Belgique, le 18 novembre 2006.



Ce jour-là, parmi les passionnés de chute libre qui se trouvent à bord d’un petit Cessna, il y a une jeune institutrice flamande âgée de 22 ans, Els Clottemans, une autre femme de 36 ans, Els van Doren, et l’homme avec qui elles partagent l’amour du parachutisme, un homme d’affaire néerlandais, Marcel Somers.



Le problème, c’est que les deux femmes partagent aussi sans le savoir, le même homme, Marcel. L’institutrice a découvert le pot aux roses quelques jours plus tôt, et elle a décidé de se débarrasser de sa rivale, en sabotant les suspentes de son parachute !



Cette histoire incroyable s’est conclue par un procès qui a divisé la Belgique, car Els Clottemans a été condamnée en octobre 2010 à 30 ans de prison. Mais elle a toujours nié avoir assassiné celle qui était aussi son amie, et aucune preuve matérielle concrète n’a jamais pu être fournie par l’accusation !



Nous ouvrons ce dossier encore mystérieux dans un instant.

Marc Met de Penningen, journaliste au quotidien belge Le Soir, Me Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles et maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), spécialiste des questions de procédures pénales.



