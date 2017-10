publié le 27/10/2017 à 02:50

Dans les rayons des magasins français, plus de 140 références de produits cosmétiques contiennent des substances prohibées. C'est le constat fait par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d'après le rapport publié ce jeudi 26 octobre. Une enquête menée après les révélations faites par l'UFC-Que Choisir, qui avait indiqué en juin dernier que 23 cosmétiques contenant des substances interdites étaient toujours en vente en France.



L'enquête de la DGCCRF a révélé que certains produits incriminés ne contenaient plus les substances interdites, mais que l'étiquetage n'ayant pas été actualisé, ils figuraient toujours dessus. "Ces produits ont fait l'objet d'une prescription de retrait immédiat", a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'enquête visait notamment des traces de methylisothiazolinone(MIT) et d'isobutylparaben, deux conservateurs interdits depuis respectivement le 12 février 2017 et depuis le 30 juillet 2015, en raison "des réactions allergiques qu'elles peuvent causer".



Quant aux cosmétiques contenant effectivement ces deux substances, la DGCCRF dénonce des fabricants qui "se sont efforcés d'écouler leurs stocks jusqu'à une date très proche" de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et des distributeurs aux connaissances "parfois limitées" de la réglementation. Deux autres fabricants ont été épinglés pour avoir "poursuivi l'utilisation et la commercialisation de ces conservateurs" après leur interdiction. Les concernant, "des procès-verbaux d'infraction seront transmis prochainement à la justice", a précisé la DGCCRF.