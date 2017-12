Météo en France : les prévisions du jeudi 28 décembre 2017

publié le 28/12/2017 à 07:09

Le temps jeudi sera pluvieux et le ciel voilé sur l'ensemble de l'hexagone, à l'exception de la Corse passée en vigilance orange vents violents mercredi après-midi.



Le Sud-Ouest et le flanc est du pays accueilleront des petites averses. Sur le Nord, les Ardennes, la Lorraine et de l'Alsace à la Franche-Comté et aux Alpes du Nord, il s'agira de neige faible. De légères pluies recouvriront la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes et au sud de la Garonne.

De la Normandie et du nord de la Seine au Centre, les éclaircies et les gelées matinales seront suivies d'un ciel voilé mais encore lumineux. De rares averses se déclencheront près de la Manche. Du Nord-Est à l'est de l'Auvergne et en Rhône-Alpes, le ciel restera très nuageux, avec un peu de neige résiduelle le matin près des massifs.



Le vent faiblira nettement, sauf sur le relief alpin et en PACA. Ailleurs, il faudra prendre garde aux phénomènes glissants par regel des sols encore humides ou mouillés. Un risque élevé de départs d'avalanches dans les Pyrénées et les Alpes, en particulier en Isère, sera possible.

Vigilance orange en Corse

La vigilance orange pour vents violents, lancée mercredi après-midi, concernera l'ensemble de la Corse jusqu'à jeudi 10H00. Elle sera doublée d'une vigilance orange pour vague-submersion sur la Corse-du-Sud.



Après une nuit très agitée en Corse, avec des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/h sur le relief, la situation se calmera jeudi dans la journée. Les averses s'espaceront en Corse et le vent, encore très fort le matin sur le sud de l'île, mollira progressivement l'après-midi.



Sur le reste du pourtour méditerranéen, les vents de Nord-Ouest iront de modéré à assez fort sur PACA avec quelques rafales de 70 à 90 km/h. Le ciel sera plus clément, bien ensoleillé, parfois voilé.



Jeudi matin, excepté en bord de mer, il fera entre +1 et -2 degrés. L'après-midi, les températures atteindront 9 à 13 en bord de Méditerranée, 7 à 11 près de l'océan et au sud de la Garonne, 3 à 6 degrés sur le reste du pays.