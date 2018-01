publié le 11/01/2018 à 11:12

Les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui au siège du Medef pour discuter d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : l'élargissement de l'assurance chômage aux indépendants et à davantage de démissionnaires, une réforme dont l'ambition a été revue à la baisse.



Syndicats et patronat ont un mois pour ficeler un accord sur la base de la feuille de route délivrée par le gouvernement mi-décembre, avec comme horizon un projet de loi au printemps qui comprendra aussi les réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage.



Ils se retrouveront chaque jeudi jusqu'au 16 février pour plancher sur une réforme présentée comme l'une des contreparties aux ordonnances travail. Le gouvernement reprendra ensuite ce qui lui convient.



Le numéro un de la CDFT, Laurent Berger, se montre optimiste et "croit possible un accord". "On va voir", a tempéré le patron de FO, Jean-Claude Mailly, mercredi soir.



Les partenaires sociaux, qui ont négocié de nouvelles règles pour l'assurance-chômage pas plus tard qu'au printemps dernier, ont de nombreux sujets au menu.



Corollaire d'une augmentation des bénéficiaires: la montée en puissance du contrôle du chômeurs, un sujet qui reste polémique.

Emmanuel Macron a indiqué lors de la campagne qu'il allait multiplier les équipes par cinq. L'échelle des sanctions sera revue, a indiqué la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Les syndicats n'y voient pas une priorité, les fraudes étant "extrêmement minoritaires", rappelle Laurent Berger.



Le gouvernement "ferait mieux de multiplier par cinq les salariés de Pôle emploi qui permettent aux chômeurs de trouver du boulot", a taclé Philippe Martinez.



Contrôle des chômeurs : faut-il durcir les sanctions ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



Contrôle des chômeurs : faut-il durcir les sanctions ? Oui

Non

Ne se prononce pas