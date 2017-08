publié le 26/08/2017 à 00:26

Deux jours après l'annulation d'un concert à Rotterdam (Pays-Bas), les policiers s'interrogent sur la réalité de la menace terroriste. Le suspect, arrêté mercredi 23 août, est cependant toujours en garde à vue. Identifié par les médias comme "Jimmy F.", le Néerlandais de 22 ans a été arrêté jeudi à 02h00 dans un village, à 42 kilomètres au sud de la ville portuaire. Le concert du groupe rock californien Allah-Las, prévu mercredi soir, y avait été annulé. "Suspecté d'être impliqué dans la préparation d'un attentat terroriste", il "reste en détention pour les prochains jours", et ne peut avoir de contacts qu'avec son avocat, a indiqué le ministère public, avant d'ajouter que "le juge a décidé vendredi que l'homme avait été arrêté à juste titre".



Le suspect avait été interpellé après un signalement mercredi après-midi de la police espagnole, qui avait repéré un message sur l'application de messagerie cryptée Telegram, d'après deux quotidiens néerlandais de référence, citant "diverses" sources. "La décision d'annuler le concert d'Allah-Las était principalement basée sur un message sur un chat", Telegram, régulièrement accusé de servir de moyen de communication à des réseaux jihadistes, a rapporté le journal NRC. Ce message aurait été posté en ligne par le suspect lui-même, ce qui incite la presse néerlandaise à soupçonner un canular qui aurait mal tourné.

Le jeune homme arrêté en "état d'ébriété"

D'après les experts, l'avertissement des autorités espagnoles ne semble pas lié aux attentats en Catalogne, revendiqués par le groupe État islamique (EI) et qui ont fait 15 morts la semaine dernière. "Vu le récent contexte des attaques en Espagne, il est compréhensible que la sonnette d'alarme ait été déclenchée", a estimé Jelle van Buuren, de l'Université de Leiden, interrogé par le journal Trouw.

Le jeune homme arrêté possédait une attestation pour le transport de bonbonnes de gaz et "semblait en état d'ébriété", il était plutôt le "mauvais homme au mauvais endroit au mauvais moment et avec le mauvais contenu dans son véhicule", selon le chef de la police locale. L'Europe a déjà été frappée par plusieurs attaques terroristes visant des concerts. Le 13 novembre 2015, la salle de concerts du Bataclan a été l'une des cibles des attaques de Paris, qui ont fait 130 morts. Et le 22 mai, à Manchester, dans le nord-ouest du Royaume-Uni, 22 personnes ont été tuées lors d'un attentat suicide à la sortie d'un concert de la chanteuse Ariana Grande.



Le groupe Allah-Las a donné comme prévu un concert jeudi soir à Varsovie, en présence d'un dispositif policier très léger et a annoncé qu'il souhaitait retourner jouer à Rotterdam. Les Pays-Bas ont jusqu'ici été épargnés par la vague d'attentats qui a touché leurs voisins européens, mais les autorités restent sur leurs gardes en raison de plusieurs alertes ces derniers mois.