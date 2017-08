Comment fonctionnent les liaisons sous-marines entre les continents ?

publié le 15/08/2017 à 08:54

99% des communications téléphoniques et internet ne passent pas par les satellites mais par des immenses câbles sous-marins posés au fond des océans. Ils sont plus de 350 tout autour du Globe. Et pour bien comprendre, RTL a pu monter sur un navire pas comme les autres à Brest. On appelle cela un câblier.



Le Pierre de Fermat, d'un blanc, immaculé fait 100 mètres de long, et 22 mètres de large. Direction la passerelle de pilotage à la rencontre du commandant Hugo Plantet. "Ce bateau est dédié à la maintenance des câbles sous-marin, de fibre optique qui servent à la communication", explique-t-il. Le navire appartient à l'opérateur Orange qui en possède 6, dont le Pierre de Fermat qui est le plus moderne.

Et depuis 1975, ce sont 200.000 km de câbles qui ont été posés rien que par l'opérateur, soit près de 5 fois le tour de la Terre. Le navire est très rarement au port. Près de 60 personnes travaillent à bord. Des ouvriers disponibles 24h/24 s'activent pour enrouler les câbles, dociles mais néanmoins fragiles.

