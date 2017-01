Comment éveiller nos enfants au respect de la nature et des animaux ?

Et si on se déconnectait des écrans et que l'on apprenait à nos enfants à se connecter à la nature ? Tous les conseils dans "On est fait pour s'entendre' !

Crédit : I Stock Apprendre à comprendre la nature....

par Félicie Reby publié le 04/01/2017 à 07:00

Nous avons tendance à oublier que nous ne sommes que locataires de notre planète…Et l'état dans lequel nous allons la laisser à nos enfants est très préoccupant. D'où l'importance de les éduquer le plus tôt possible à la préservation de l'environnement, la compréhension de ce qu'est la nature et la place essentielle qu'y tiennent les animaux. Comment s'y prendre pour les intéresser au monde qui les entoure ? Qu'est-ce que la connaissance de la nature et des êtres vivants qui l'habitent peut leur apporter ?

Nos Invités

> Marc Giraud, naturaliste, écrivain et chroniqueur. Livre : "La nature au fil des saisons" (Allary Editions)

La nature au fil des saisons (Allary éditions)

> Mymi Doinet, auteure de littérature jeunesse. Livre co-écrit avec Marc Giraud et Coralie Vallageas : "Histoire de bêtes pas bêtes" (Belin jeunesse)

Histoire de bêtes pas bêtes (Belin Jeunesse)

