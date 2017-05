publié le 24/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



En 2012, Véronique Sousset était l’avocate d’Éric Sabatier, condamné avec sa femme pour les actes de torture et barbarie ayant entraîné la mort de leur fille de 8 ans, Marina, en 2009.

Frank Berton avait accepté de défendre Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des terroristes responsables des attentats de novembre 2015.



Renaud Bettcher avait été l’avocat de Pierre Bodein, surnommé Pierrot le fou, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de Jeanne-Marie 10 ans, Julie 14 ans et Hedwige 38 ans, les viols des deux plus jeunes et deux autres tentatives d'enlèvements.



Comment défendre un monstre ? Comment se confronter à la part la plus sombre de l’humain ? Les invités de Jacques Pradel se livrent.

Nos invités

Frank Berton, avocat au barreau de Lille, Renaud Bettcher, avocat au barreau de Strasbourg, Véronique Sousset, directrice d’établissement pénitentiaire, avocate de 2008 à 2012, auteure du livre "Défense légitime" paru en février dernier aux éditions Le Rouergue.

Défense légitime, de Véronique Sousset (Editions Le Rouergue, février 2017).

