Collecte des Banques Alimentaires : que donner aux personnes allergiques ?

publié le 24/11/2017 à 10:00

Les Banques Alimentaires sont le premier réseau d’aide alimentaire en France. Ces Banques gèrent la logistique qu’exige l’hygiène alimentaire et permettent aux associations de se consacrer à l’accompagnement des personnes les plus précaires. En 2016, ce fut 212 millions de repas distribués en France métropolitaine, mais aussi aux Antilles et à la Réunion.



Cette collecte de produits secs à longue durée de conservation permet de compléter la mission de la Banque Alimentaire, qui ramasse chaque jour, auprès des distributeurs, grossistes, agriculteurs, 68.000 tonnes sauvées du gaspillage alimentaire, et propose des repas équilibrés aux associations locales.

Cette année, les bénévoles de la collecte des Banques Alimentaires, appelés les “gilets oranges“, demanderont en priorité des plats cuisinés, des conserves de fruits, de légumes ou de poisson, des soupes, des féculents et légumes secs, de l’huile et du sucre.

Du riz ou des lentilles plutôt que des pâtes

Si vous êtes lecteurs de la rubrique bien-être de RTL.fr, vous êtes sensibles aux allergies alimentaires et au mieux-être. La réalité de l’allergie alimentaire est qu’elle touche toutes les couches sociales, même les plus défavorisées. Alors voici quelques suggestions : pour les féculents, au lieu d’un paquet de pâte, choisissez plutôt du riz ou des lentilles. Pour les plats préparés, optez pour des plats à base de riz, de lentilles ou de purée.



Pour les allergiques, les conserves brutes (fruits, légumes, poisson) restent les plus sûres. Et pour l’huile, choisissez une huile végétale neutre qui permettra aux allergiques au lactose de cuisiner. À la place de la farine, vous pouvez également glisser une boite de fécule de maïs. Par cette simple sélection, vous aiderez ainsi les personnes et familles sous le seuil de pauvreté, malades d’allergies alimentaires, dont les médias ne parlent pas, car moins "glamour" que les grands sportifs ou stars de cinéma, mais qui pourtant sont une réalité.



La collecte des Banques Alimentaires le 2' et 25 novembre 2017 Crédit : Banques Alimentaires

Cette collecte se fait donc sur deux jours, le vendredi 24 et le samedi 25 novembre. 79 Banques Alimentaires, 5.400 Centres communaux d’action sociale et associations ainsi que 130.000 bénévoles “gilets oranges“ se mobilisent sur tout le territoire, dans 9.000 points de collectes dont 8.000 magasins.



Si vous souhaitez également donner de votre temps pendant ces deux jours et devenir “gilet orange“, il suffit de contacter la Banque Alimentaire la plus proche sur le site www.giletsoranges.fr.