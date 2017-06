Climat, méthode culturale... La production d'huile d'olive se porte mal en France

publié le 25/06/2017 à 09:14

La production d'huile d'olive faiblit en France et cela s'avère être une tendance lourde. Les chiffres de la saison écoulée - qui concernent principalement l'été 2016 - sont mauvais. "J'essaie aujourd'hui de réveiller mes oléiculteur pour leur dire 'attention, si l'on continue comme ça on va mourir'", explique au micro de RTL Olivier Nasles, président de l'Afidol, Association française interprofessionnelle de l'olive.



Ces chiffres "viennent après une série de 6 années où l'on a vu notre production perdre 20%", explique celui-ci. "Sur les six années précédentes, de 2005 à 2011, nous avons produit en moyenne 5.200 tonnes d'huile d'olive et entre 2011 et 2016 nous avons produit 4.000 tonnes", illustre-t-il pour montrer le déclin criant de cette production.

En cause selon lui, "un ensemble de choses", selon Olivier Nasles. Du changement climatique à des "pratiques culturales qui ne sont plus adaptées", le président de l'Afidol pointe du doigt plusieurs points à améliorer. "C'est cette inadaptation du facteur humain au changement climatique qui fait que nous perdons, à mon sens, une bonne part de notre productivité".