"Je ne demande rien au gouvernement", assure Francesco Bouglione

publié le 22/10/2017 à 19:20

Francesco Bouglione est l'un des dirigeants du cirque qui porte son nom. Actuellement, en plus du Cirque d'Hiver à Paris, le cirque est en escale à Marseille. Dans sa ménagerie, il compte un trentaine de chevaux, trois éléphants et vingt-cinq fauves. De plus en plus, des communes refusent l'installation de certains cirques sur leur territoire, et prennent des arrêtés en ce sens. La raison sous-jacente serait la présence d'animaux sauvages dans les spectacles.



"Il faut savoir que la majorité de ces communes sont des très petites villes, qui à plus de 50% déjà n'accueillaient pas de cirques", relativise Francesco Bouglione au micro de RTL, ce dimanche 22 octobre. Pour le dirigeant, les municipalités prennent des mesures à cause de "mails de quelques militants", pour être "sûres de plaire à tout le monde". Il estime que ces arrêtés sont "complètement illégaux".

Le gouvernement devrait créer une commission pour sauver le dialogue. "Je crois à cette initiative, salue Francesco Bouglione, pas avec les associations mais certainement avec les communes". "14 millions de personnes viennent voir nos spectacles, il n'y a pas 14 millions de sadiques en France", ironise l'homme. "On garde espoir parce qu'il y a un public qui nous soutient, il n'y a aucune raison qu'on nous enlève nos animaux."