publié le 31/03/2017 à 13:38

Il y aura du monde sur la route en ce premier week-end des vacances de Pâques pour la zone C, celle de Paris, Toulouse et Montpellier. Bison Futé prévoit ainsi une circulation dense ce vendredi 31 mars et samedi 1er avril, surtout en Île-de-France. Le week-end est classé vert au niveau national, orange en région parisienne.



Pour la journée de vendredi, la circulation devait être plus intense autour de ces trois grandes agglomérations, avec des bouchons aggravés. Bison Futé recommande d'éviter, dans la mesure du possible, les départs entre 16 et 20 heures, et même dès 15 heures pour Paris. Samedi, des "flux inhabituellement denses" seront observés au départ de Paris, mais les ralentissements générés resteront modérés. Il est recommandé d'éviter, entre 9 et 16 heures, les axes entre la région parisienne et les Alpes du Nord.

Depuis Toulouse et Montpellier, la majorité des vacanciers devait se diriger vers "les lieux de villégiature de la côte méditerranéenne", mais aussi vers l'Espagne et les Pyrénées. Depuis la région parisienne, les destinations sont très variées mais la circulation sera plus dense en direction de l'ouest, du sud-ouest et sud-est, selon Bison Futé.