Charles-de-Gaulle Express : Roissy bientôt à 20 minutes de Paris ?

Le Parlement a donné son accord en vue de ce projet de liaison ferroviaire entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est.

Feu vert pour le Charles-de-Gaulle Express. Le parlement a définitivement donné son accord au projet de liaison ferroviaire entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est, qui ne devrait pas devenir réalité avant 2023. Une fois construite, la liaison devrait permettre de rejoindre l'aéroport depuis l'Est parisien en vingt minutes.



Plusieurs arguments ont été avancés pour défendre ce nouvel axe entre Paris et sa région. Avec un train toutes les quinze minutes entre 5 heures du matin et minuit, le Charles-de-Gaulle Express est présenté comme un atout, notamment pour la candidature de la capitale française pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024. La liaison est actuellement au centre d'un projet d'ordonnance, qui confierait à une filiale commune à la SNCF et les Aéroports de Paris le soin de réaliser ce chantier, qui est pour l'heure estimé à environ 1,69 milliard d'euros.



En présentant le projet, le secrétaire d'État en charge des Transports Matthias Fekl a fait valoir le fait que ce "projet, qui conjugue attractivité économique et développement durable, sera un argument de poids pour les candidatures de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques et l'Exposition universelle". Pour la sénatrice socialiste Nicole Bonnefoy, c'est aussi un moyen de désengorger les accès à l'aéroport, qui "sont aujourd’hui fortement congestionnés".