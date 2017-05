CharlÉlie Couture quitte les États-Unis, dégoûté par Trump

publié le 22/05/2017 à 20:56

La fin de son rêve américain ! Après 15 ans d'exil à New York, CharlÉlie Couture revient vivre en France. Les outrances de Donald Trump. "Je me suis réveillé en me disant 'qu'est-ce que je fais là ? Si je n'y étais pas, je ne viendrais pas'", explique le chanteur. "Le contexte fait que je me sens très mal à l'aise là-bas". L'artiste qui a expliqué sa démarche sur son compte Facebook estime que Donald Trump "est en train de défaire tout ce qui a été fait avant. Il a une telle aversion pour Obama, qu'en moins de 100 jours, il a crevé les pneus et on va se retrouver à plat très vite", illustre CharlÉlie Couture.



"L'Amérique elle-même à une espèce de cas de conscience et se retrouve confrontée à ses paradoxes, parce que si l'Amérique était bien quelque chose, c'était bien un exemple de démocratie, or là, elle devient un exemple de honte", note CharlÉlie Couture.

Il y a 15 ans quand il était parti il avait expliqué : "à New York on vit mal, mais on s'y sent bien. En France, on vit bien, mais on s'y sent mal". Aujourd'hui, la tendance semble s'être inversée pour CharlÉlie Couture, notamment avec le résultat de la présidentielle. "Il est certain que l'élection de Macron a, de mon côté, changé la donne", confie-t-il.