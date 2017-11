publié le 18/11/2017 à 02:29

Une centaine de gendarmes étaient mobilisés ce vendredi 17 novembre pour tenter de retrouver Christelle Brauer, une conseillère municipale de la commune de Marcillac (Charente-Maritime), portée disparue depuis lundi 13 novembre. Et peu après 16 heures, les forces de l’ordre ont découvert le corps d’une femme dans un bois non loin de la commune de Jussas, rapporte Sud-Ouest.



Le cadavre se trouvait à une dizaine de mètres de la voiture de la conseillère municipale qui a disparu depuis lundi. C’est mercredi 15 novembre que les gendarmes avaient aperçu son véhicule, garé sur une piste forestière. Immédiatement, ils avaient entamé des recherches dans le secteur, pour finir par découvrir ce corps ce vendredi.

La section de recherche de Bordeaux doit désormais poursuivre son enquête pour déterminer les causes de la mort. La conseillère municipale a été vue pour la dernière fois pour la dernière fois à la sortie de la mairie de Marcillac, retrace Sud-Ouest. Elle n’a pas donné de signe de vie depuis, et son téléphone portable, sa carte bancaire et ses papiers d’identité sont toujours à son domicile.