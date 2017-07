Cervelles d’oiseaux

publié le 17/07/2017 à 12:00

Un nouvel été des aventuriers de l’inconnu.

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Cervelles d'oiseau

Aujourd'hui dans les Aventuriers de l'Inconnu, nous allons nous intéresser aux cervelles d'oiseau. Si l'on parle souvent de noms d'oiseaux pour parler d'insultes, ce ne sont en réalité que des idées reçues sur les animaux et sur l'intelligence animale.



Car, chez les bêtes, nous retrouvons souvent des comportements, des modes de vie, des astuces inédites, que les humains ne sont bien souvent pas capables de reproduire. Alors, les animaux seraient-ils plus intelligents et plus proches de nous qu'on ne le croit ?



C'est ce que nous allons voir avec nos invités, Gérard Leboucher et Agatha Liévin Bazin, qui travaillent tous les deux au Laboratoire d'Ethologie Cognition Développement de l'Université Paris Nanterre, dont le périmètre d'étude et de recherches s'oriente justement autour de l'intelligence animale puisque l'éthologie c'est précisément l'étude du comportement animal.



Nos invités

Gérard Leboucher, directeur adjoint duLaboratoire d’Ethologie Cognition Développement de l’Université Paris Nanterre, Agatha Liévin Bazin, doctorante en éthologie, Ahmed Belguermi, doctorant en éthologie.