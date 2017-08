publié le 25/08/2017 à 16:44

L'épisode caniculaire se poursuit dans l'Hexagone et touche désormais trois départements. Après avoir placé le Rhône en vigilance orange jeudi 24 août, Météo France étend cette vigilance à la canicule aux départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. Selon l'Institut météorologique, cette alerte devrait prendre fin samedi 26 août, en fin d'après-midi.



Le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme sont donc désormais concernés par cette vigilance "orange" à la canicule. La masse d'air très chaud et parfois orageux, qui concerne le sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes donne lieu à de fortes températures depuis mercredi 23 août, lesquelles sont encore attendues jusqu'à la fin de semaine et devraient donc accompagner un week-end particulièrement chargé sur les routes.

Cet épisode très chaud, tardif et durable nécessite une vigilance particulière notamment pour les personnes fragiles ou exposées, avait précisé Météo France dans un communiqué publié le 24 août.

Météo France place 3 départements en vigilance orange canicule, vendredi 25 août Crédit : Capture d'écran Météo France