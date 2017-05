avec Sylvain Charley et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/05/2017 à 23:02

La Grande-Bretagne est en deuil au lendemain de l’attentat qui a endeuillé Manchester dans la soirée du 22 mai. Cette attaque suicide, revendiquée depuis par le groupe terroriste État islamique, a fait au moins 22 morts, dont plusieurs enfants, et de nombreux blessés. Emmanuel Macron à l’ambassade du Royaume-Uni ce mardi 23 mai pour faire ses condoléances à l’ambassadeur de Grande-Bretagne.



"Je veux remercier tous les Français et Françaises qui ont envoyé des messages de solidarité aujourd'hui", témoigne Lord Edward Llewellyn, l’ambassadeur de Grande-Bretagne, sur notre antenne. "C’est une menace à laquelle nous faisons face en ensemble, la France et le Royaume-Uni", confie-t-il après la visite d’Emmanuel Macron, avant d’ajouter : "C’est une menace qui dure malheureusement, il y a beaucoup d’attentats qui sont déjoués mais cette attentat comme l’attentat des Champs Élysées il y a quelque semaines a réussi".

"Nos services de renseignement travaillent déjà de manière très étroite", assure le diplomate qui espère toutefois que cette collaboration pourra être encore accrue à l’avenir. Alors que la Première ministre britannique a annoncé que le niveau d’alerte avait été relevé sur le territoire, Lord Llewellyn se veut plus philosophe : "la meilleure réponse c’est de continuer nos vies libres et normales".