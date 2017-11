publié le 16/11/2017 à 17:16

Son pseudonyme : "Vargasss92". Cette star française des réseaux sociaux, dont les sketchs humoristiques sont très suivis sur Snapchat et Instagram, avait organisé un rassemblement avec ses "followers" (suiveurs) à Bruxelles mercredi 15 novembre. La réunion publique non autorisée a tourné à l'affrontement entre les jeunes présents et les forces de l'ordre.



C'est à la suite du contrôle de police visant "Vargasss92" que les incidents avaient éclaté. Il a été remis en liberté après un contrôle d'identité au commissariat. Certains policiers ont essuyé des jets de projectiles, tandis que des jeunes s'en prenaient à des vitrines ou du mobilier urbain. Il y a eu des "rébellions, vols avec violence et effraction, dégradations de biens mobiliers", a précisé le parquet dans un communiqué.



Après les violents incidents, quatre adolescents belges de 16 ans ont été présentés à la justice à Bruxelles a annoncé jeudi 16 novembre le parquet de la capitale belge. Une trentaine d'autres interpellations n'avaient également été qu'"administratives", se limitant à une vérification d'identité. Un procès-verbal a été dressé à l'encontre de "Vargasss92", selon une source policière. L'organisation de ce rassemblement non autorisé pourrait lui valoir une amende. La ville de Bruxelles a annoncé son intention de porter plainte contre le Français, qui est majeur et âgé d'une vingtaine d'années.

L’événement provoque un véritable débat sécuritaire

Ces incidents ont eu lieu place de la Monnaie, en plein centre de Bruxelles, et ont lancé une polémique sur la sécurité dans la capitale belge et la manière dont la police locale y gère les rassemblements publics. Le gouvernement belge a promis jeudi 16 novembre "un plan d'actions" pour prévenir et mieux lutter contre les violences lors de tels rassemblements.





Le ministre de la Justice Koen Geens a annoncé que les procureurs généraux du pays approuveraient la semaine prochaine une circulaire prévoyant un renvoi systématique devant la justice des auteurs de violences contre des policiers. La police judiciaire verra aussi ses moyens renforcés "à partir de lundi 20 novembre pour enquêter sur les émeutes", a-t-il précisé.