Bruay-en-Artois : la contre-enquête

par Jacques Pradel publié le 25/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Avril 1972, Bruay-en-Artois. Le corps sans vie de la jeune Brigitte Dewèvre est découvert dans un terrain vague, à la frontière d’un quartier bourgeois et des corons. Le juge d’instruction Henri Pascal hérite de l’affaire. Rapidement, le meurtre de Brigitte devient le symbole de la lutte des classes. Il ne sera jamais résolu.



Avril 2016. Daniel Bourdon, policier retraité, reçoit un message déroutant : une personne détiendrait des informations inédites sur l’affaire de Bruay-en-Artois. Interloqué, l’ex-flic se replonge plus de quarante ans en arrière et, happé par cette histoire, mène sa propre enquête. Étude du rapport d’autopsie, collecte de témoignages, rien n’échappe à ses yeux de professionnel. Les langues se délient et peu à peu se dessine le portrait de son bourreau...

Nos invités

Daniel Bourdon, ancien policier de la brigade anti-criminalité, auteur du livre "Brigitte, histoire d'une contre-enquête" publié le 16 janvier aux éditions Ravet-Anceau.

Brigitte, histoire d'une contre-enquête de Daniel Bourdon (Ravet-Anceau, 2017).

