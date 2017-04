publié le 05/04/2017 à 01:19

Parmi les sorties notables du mercredi 6 avril, on retrouve "À bras ouverts" de Philippe de Chauveron, le réalisateur de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?", qui avait enregistré plus de 12 millions d'entrées en 2014. On y retrouve à l'affiche Christian Clavier, un intello de gauche qui se retrouve à accueillir chez lui une famille de Roms dans le besoin.



"Corporate" est le premier film de Nicolas Silhol et réunit à l'écran Céline Sallette, Lambert Wilson et Stéphane de Groodt. Le thème est très contemporain : les relations humaines en entreprise et une forme de management qui peut détruire des vies et des individus. Interprétée par Céline Sallette, une responsable des ressources humaines doit faire face à un suicide dans sa société.

Au rayon des blockbusters, "Power Rangers" arrive dans de nombreuses salles françaises. C'est une nouvelle adaptation d'une franchise américaine bien connue et déclinée sous de nombreuses formes. Cinq adolescents découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires et décident de faire équipe pour devenir les Power Rangers et lutter contre des créatures qui ne veulent qu'une chose, détruire le monde.