01/02/2018

Tout va mieux dans la tête et dans les cœurs. Selon une enquête BVA pour Le Point, 1 Français sur 2 dit s'être senti plus heureux en 2017 qu'en 2016. Un tel niveau n'avait pas été atteint depuis 2012.



La confiance dans l'économie du pays gagne notamment du terrain : seulement un tiers des personnes interrogées disent anticiper une année 2018 difficile sur le plan économique - elles étaient 47% en 2016 et 59% en 2013. Parmi elles, les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont les plus nombreux (49%) à penser que l'année à venir sera meilleure.

Mais ces progrès sont à relativiser : l'enquête, qui porte sur 57 pays, place la France au 41ème rang mondial juste avant l'Italie et après le Brésil. La grande gagnante du classement est la population des Îles Fidji qui occupe la 1ère place avec 94% de personnes heureuses.