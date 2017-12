Blanchiment et terrorisme : la Banque postale prise dans une enquête

publié le 19/12/2017 à 21:27

Après BNP Paribas en juin et la Société générale en juillet, c'est au tour de la Banque postale d'être dans le viseur du "gendarme des banques" : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a révélé Les Jours lundi 18 décembre.



Depuis le mois de septembre, une enquête préliminaire vise la banque de la Poste pour des soupçons de manquement dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

C'est lors d'une inspection à la banque que l'institution aurait découvert "plusieurs faits graves", d'où l'élaboration d'un pré-rapport d'une trentaine de page. Le document, met en avant "un ensemble de dysfonctionnements" dont deux problèmes majeurs : le mandat cash, permettant d'envoyer de l'argent en espèce grâce au service postal, ainsi que le dispositif de gel des avoirs, permettant de bloquer des fonds appartenant à certaines personnes physiques ou morales.

Manque de contrôle sur les mandats cash

Dans le pré-rapport, il est reproché à La Banque postale de ne pas avoir contrôlé suffisamment les clients qui ont recourt aux mandats cash. Ce procédé, également accessible à des particuliers qui ne détiennent pas de compte à la banque, permet de s'épargner quasiment tout contrôle au guichet selon l'ACPR.



La présentation d'une pièce d'identité suffit. La banque, ayant que très peu d'information sur les utilisateurs des mandats cash, ne peut donc pas empêcher de potentiels financement de terrorismes ou de fraude fiscale.

Des failles dans le dispositif de gel des avoirs

Problème plus important, La Banque postale aurait supprimé de sa liste noire la Saving Bank, une banque syrienne liée au régime de Bachar al-Assad. En 2012, l'Union européenne avait décidé de geler ses fonds pour la raison précédemment citée, ce qui devait aussitôt être applicable par toutes les banques européennes, dont La Banque postale. Ainsi, le nom de la banque a été rentré dans un système d'alerte, qui se déclenche à chaque fois qu'une transaction comporte le nom de la banque syrienne.



Les alertes provenant de la Saving Bank étant trop importante, la direction de la sécurité des opérations financières de La Banque postale prend la décision de retirer le nom de la banque de son fichier des avoirs gelés. "La Syrie figure sur la liste des pays sous embargo, et aucune opération n’a été faite entre La Banque postale et la Syrie", a précisé un porte-parole de l'ACPR.