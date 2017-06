publié le 06/06/2017 à 09:11

La cristallerie Baccarat, installée en Lorraine, vient d'être acquise par Fortune Foutain Capital, un conglomérat chinois, pour 164 millions d'euros. Baccarat, ce sont des verres, des carafes, des vases, des lustres qui ont embelli les salons de toutes les cours d'Europe au XIXe. Et même du monde, puisque ces objets d'art étaient achetés par l'aristocratie et les dirigeants politiques du Mexique, de Chine, du Japon, et de la Maison Blanche, à Washington, entre les deux guerres. Il reste de cette splendeur révolue des objets dans le catalogue actuel de Baccarat. La série Tsar, par exemple, créée pour la Cour de Russie : le verre à eau est à 3.080 euros la pièce. Il fait 36 centimètres de haut. Si c'est un peu cher, vous avez le verre à porto, pour 1.840 euros seulement. Et vous avez aussi le vase belle époque pour 48.000 euros.



L'entreprise date de 1764 (c'était sous Louis XV). Elle a été fondée par un évêque de Metz qui avait la bosse du business. Elle a traversé les siècles. Elle a compté jusqu'à plus de 2.000 ouvriers verriers. C'est l'une des premières françaises à installer des comptoirs de vente sur tous les continents. Jusqu'à aboutir, il y a quelques années, dans les mains de fonds d'investissements, qui l'ont cédée aux Chinois la semaine dernière, après l'avoir modernisée et redressée.