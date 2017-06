publié le 20/06/2017 à 12:37

Ce mardi, les terminales de la filière littéraire ont planché pendant deux heures sur des questions de littérature. Ils sont près de 720.000 candidats à espérer décrocher le précieux diplôme, le sésame obligatoire pour accéder aux études supérieures. Les épreuves écrites ont commencé jeudi 15 juin avec la traditionnelle épreuve de philosophie et s'achèveront le 22 juin.



Les élèves de la filière L ont passé une épreuve emblématique. Toute n'année, ils ont étudié le mythe d'Œdipe à travers la tragédie grecque d'Œdipe roi, écrite par Sophocle, mais aussi l'adaptation cinématographique de cette oeuvre mythique avec le film italien de Pier Paolo Pasolini.

Les deux questions notées sur 8 et 12 points se rapportaient à la question de l'identité et au personnage de Tiresias, un devin aveugle de Thèbes.

Le corrigé de l'épreuve

Question 1 (8 points) : Quelle place les œuvres de Sophocle et Pasolini inscrites au programme accordent-elles au personnage de Tirésias ?





Introduction : présenter le personnage de Tirésias dans le récit et son rôle commun dans les deux œuvres. Il permet l’avènement de la vérité.

[Pb et annonce du plan]



I - Il accompagne Œdipe dans la révélation de la vérité

a- Tirésias résiste et refuse d’abord de parler. Il savait avant qu’on ne l’appelle : "Hélas ! qu’il est terrible de savoir quand le savoir ne sert de rien à celui qui le possède !", "va laisse-moi rentrer chez moi" demande-t-il à Œdipe lors de leur 1ère rencontre, "n’attends pas de moi que je révèle mon malheur –pour le pas dire le tien"

b- Il révèle ensuite la vérité sous la contrainte...



