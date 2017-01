ÉCLAIRAGE - Un groupe secret où des photos de femmes nues, souvent prises à leur insu, circulaient a été fermé après de nombreux signalements.

16/01/2017

"Babylone 2.0" ou une histoire sordide. Il s'agissait du nom d'un groupe secret de 52.000 membres sur Facebook. Certains utilisateurs y diffusaient des photos de femmes nues, souvent prises à leur insu. Ce groupe a été fermé par le réseau social, face au nombre important de signalements effectués. Afin d'y parvenir, il a fallu attendre qu'une femme soit ajoutée par erreur comme membre de cette communauté. Dans un article publié par le journal belge Le Vif début janvier, elle décrivait les commentaires des internautes.



"Première contribution : c'est très loin de l'avion de chasse qu'on traque tous, certes mais du haut de mes 27 ans, je ne pouvais pas refuser ce taudis de 44 ans juste pour rajouter une ligne sur le CV. Vieille peau, on ne recule pas devant le défi", pouvait-on lire. La photo qui accompagne ce message laisse à penser qu'elle a été prise à l'insu de la principale intéressée. D'autres groupes comme "Partage ta pêche maison", pratiqueraient les mêmes activités. L’existence de ces groupes a soulevé l'indignation des internautes et de nombreuses interrogations concernant la politique de Facebook et la modération des contenus.

Qu'en pense Facebook ? La position officielle avancée par un porte-parole du réseau social est la suivante : "Nous croyons que notre système et les normes communautaires contribuent à faire de Facebook l'un des endroits les plus sûrs pour les gens sur le web. Nous incitons les gens sur Facebook à utiliser les outils de rapport disponibles sur chaque page afin que nous puissions enquêter et prendre des mesures rapides".

La possibilité de signaler un contenu

Un utilisateur peut signaler un commentaire, un post, une photo, une page ou un profil. Une fois le signalement effectué, une équipe spécialement dédiée à la modération qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 reprend le dossier. Facebook vérifie alors si le contenu correspond aux standards de la communauté et le supprime ou non. Cependant, un problème de taille persiste. Pour signaler un groupe, il faut en être membre. Dans le cas des groupes secrets comme "Babylone 2.0", cette règle permet plutôt de passer ces histoires sous silence, ses membres ayant peu de chances de se dénoncer eux-mêmes.



Selon une source qui a pu réaliser des captures d'écran de ces groupes et les a transmises à Konbini, des règles auraient été fixées afin de passer sous les radars de Facebook et des autres utilisateurs. "C'est un groupe uniquement réservé à la genre masculine, je pense que vous savez pourquoi... J'ai déjà refusé des femmes, si ce sont des invitations involontaires, ce que je ne pense pas, merci de faire attention, les prochaines fois ceux qui tentent de faire rentrer 'l'ennemi' seront considérés comme collabos et de ce fait bannis".

Des règles de modération tenues secrètes

Facebook entretient le flou autour de ses critères de modération. Un hebdomadaire allemand, SZ Magazin, a eu accès à la "charte secrète élaborée par la firme américaine pour déterminer quels contenus ont droit d'être cités sur le réseau social", comme le rapporte Slate. À titre d'exemple, une vidéo montrant un avortement peut être autorisée, "sauf si la nudité est montrée". De même avec les images d'une femme "d'une anorexie extrême sans commentaire". Facebook estime que "le fait que montrer un comportement d'autodestruction sans contexte est autorisé".



Ce paradoxe serait issu de la publicité, d'après le magazine allemand : "Garder le plus possible de gens le plus longtemps possible sur la plateforme, de façon à ce qu'ils puissent voir le plus de publicités possibles et que Facebook puisse gagner le plus d'argent possible".