publié le 23/03/2017 à 10:41

La police britannique a arrêté aujourd'hui sept personnes en lien avec l'attentat près du Parlement de Londres qui a fait trois morts outre l'assaillant, selon un bilan revu à la baisse, et dans lequel la piste islamiste est privilégiée.



"Nous avons procédé à sept arrestations à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays", a indiqué à la presse le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley.



La police a revu à la baisse le bilan de l'attaque la plus meurtrière ayant frappé le Royaume-Uni depuis douze ans. Il est désormais de trois morts, outre l'assaillant, contre quatre annoncés auparavant: un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'année et une femme d'une quarantaine d'années.



Vingt-neuf personnes ont été hospitalisées, dont sept dans un état critique, a ajouté le commandant Rowley.



Plusieurs médias britanniques ont fait état d'une opération de police d'envergure à Birmingham, au centre du pays, liée à l'auteur présumé de l'attaque.



Selon la BBC, la voiture utilisée par l'assaillant pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham.



La deuxième ville du Royaume-Uni est un fief des islamistes britanniques. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles l'an dernier et suspect-clé des tueries de Paris en novembre 2015 y avait séjourné l'été précédant ces attaques.



Scotland Yard continue à privilégier la piste du "terrorisme islamiste".



L'assaillant, vêtu de noir et portant une barbe, a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, hier en début d'après-midi, tuant deux personnes et en blessant plusieurs dizaines. Il a ensuite poignardé à mort un policier après être entré dans la cour du Parlement avant d'être abattu.



Commise un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts, l'attaque n'avait toujours pas été revendiqué ce matin.



C'est la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicide du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londoniens.



Parmi les blessés figurent trois élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau (ouest), en voyage scolaire. Deux étaient dans un état grave mais leurs jours n'étaient pas en danger, selon un responsable de la région française.



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault doit se rendre à leur chevet, ont annoncé ses services.

Allez-vous consulter les déclarations de patrimoine des candidats ?

Les déclarations de patrimoine des onze candidats à l'élection présidentielle ont été mises en ligne hier peu avant 18H00 sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).





Biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules: ces déclarations sont publiées pour la première fois, conformément aux lois sur la transparence adoptées en 2013 après l'affaire Cahuzac.





Allez-vous consulter les déclarations de patrimoine des candidats ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Présidentielle: allez-vous consulter les déclarations de patrimoine des candidats ? Oui

Non

Ne se prononce pas