Attaque à Londres : "Prendre le temps d'écouter les jeunes", selon Florian Ferreri

publié le 23/03/2017 à 13:41

Au lendemain de l'attaque meurtirière ayant eu lieu à Londres mercredi 22 mars et qui a aussi blessé sérieusement trois lycéens français qui étaient en voyage scolaire dans la capitale britannique, Florian Ferreri nous confie que les adolescents "peuvent vivre les choses différemment" des adultes ou des enfants. Les signes qui peuvent se manifester au moment d'une attaque comme celle-ci ou d'un attentat sont cependant "similaires" à ceux que peuvent connaître des adultes.



Les lycéens qui n'ont pas été touchés physiquement et qui vont rapidement rentrer en France devront, selon Florian Ferreri, pouvoir "verbaliser" ce qu'ils ont vécu car ils ont certainement, selon lui, "perdu un peu le contact avec la réalité". La peur et le sentiment d'impuissance peuvent être à l'origine de conséquences psychologiques importantes, qui plus est lorsqu'on se trouve loin de chez soi.

Les proches restés en France sont également concernés, puisque le fait de ne pas être sur place, de ne pas pouvoir intervenir ou réconforter les victimes est aussi un facteur de stress post-traumatique. "Si la personne, même éloignée, a eu très peur pour ses amis ou s'est fait à l'idée que quelqu'un était décédé, elle peut ressentir quasiment les mêmes impacts" qu'une autre personne qui était sur les lieux. Il conclut en rappelant que le diagnostic d'un état de stress post-traumatique se fait généralement au bout d'un mois après les événements.