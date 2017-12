publié le 19/12/2017 à 11:03

"Au croisement des oppressions, où en est on de l'antiracisme à l'école ?". C'est le nom d'un stage comprenant deux ateliers non mixtes organisé par SUD-Éducation 93 en Seine-Saint-Denis. Aurélien Boudon, co-secrétaire du syndicat, est l'invité de RTL ce mardi 19 décembre et considère que "beaucoup de choses ont été dites, souvent raccourcies et souvent complètement fausses".



"Il s'agit effectivement d'ateliers non mixtes, comme cela peut s'organiser dans d'autres cadres, pour les femmes par exemple, affirme Aurélien Boudon, et cela permet d'aborder des sujets entre personnes concernées. Ils permettent une parole plus libre".

La polémique est survenue lors de l'annonce des ces ateliers organisés en Seine-Saint-Denis dans le cadre éducatif et notamment avec l'utilisation du terme "racisé".

Le co-secrétaire de SUD-Éducation explique l'utilisation du terme : "Ce sont les personnes qui en raison de leur origine ou de leur conviction religieuse se voient assigner un certain nombre de préjugés".

Aucune plainte pour l'instant

"La non mixité est un outil sur un temps limité, juge Aurélien Boudon. Les personnes dans ces ateliers ne sont pas que noires mais ce sont toutes les personnes qui subissent du racisme, et si il y a des blancs qui subissent du racisme en France, il faudra me les présenter".



Le membre de SUD déclare au micro de RTL qu'en France il existe "un racisme systémique, même au niveau de l"État". "La cour de Cassation a notamment condamné l'État pour des contrôles au faciès" jugés illégaux, poursuit-il.



Aurélien Boudon répond aux demandes de poursuites judiciaires de Jean-Michel Blanquer et Jean-Christophe Lagarde sur RTL en affirmant que sa fédération n'a reçu aucune plainte, pour l'instant.