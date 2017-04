Arnold Turboust, bien dans sa peau

et La rédaction numérique de RTL

04/04/2017

Après avoir sorti son cinquième album éponyme à l'automne dernier, Arnold Turboust passe à l'étape suivante, celle de la tournée. "Cet album me ressemble, j'ai l'impression que c'est ce qui va cristalliser tout ce que j'ai fait, le point de rencontre des musique que j'ai fait pour un tas de personnes, connues ou inconnues", déclare-t-il.



Interrogé sur le bon accueil reçu par ce nouvel album, Arnold Turboust affirme que si cela "lui fait plaisir", il reste quelqu'un de "très inquiet", même s'il admet que les retours permis par les réseaux sociaux lui font du bien et le rassurent. La perspective de défendre ce disque sur scène le rend particulièrement heureux : "Je viens d'une époque où l'on ne faisait pas de scène, ou alors on faisait de la scène quand vraiment cela fonctionnait bien".

Évoquant ses reprises, notamment une de Charles Trénet, il explique que pour lui, "reprendre, c'est essayer de faire différemment, de garder l'essentiel de la chanson et de l'arranger différemment". Arnold Turboust a également décidé de sortir son album en version vinyle, avec seulement 8 titres car c'est tout ce que peut contenir un 33 tours, avant de commercialiser bientôt le disque en intégralité sur un double vinyle.