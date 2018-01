publié le 14/01/2018 à 21:28

"Tu ne voleras point", a beau être l'un des Dix Commandements de la Bible, un prêtre est malgré tout accusé de ce vice. Et dans sa propre église. Le Père Stéphane Cabanac, archiprêtre d'Arles (Provence) pendant neuf années, a été mis en examen mardi 9 janvier pour "vol de biens culturels publics" après sa garde à vue par le juge d'instruction de Tarascon.



La ville d'Arles avait en fait réalisé un inventaire en juin 2017, deux mois avant le départ du curé. Et, surprise, il manquait de nombreux objets depuis celui fait en 2011. La ville, propriétaire des objets, a porté plainte et s'est constituée partie civile. Le préjudice subi est "susceptible d'être important" a estimé une source policière au quotidien régional La Provence, qui a révélé l'affaire.

Les biens dérobés auraient pu être écoulés auprès de brocanteurs ou vendus aux enchères dans tout le grand sud-est. Un message a été adressé aux paroissiens, incrédules devant cette accusation de vol d'objets liturgiques par leur propre prêtre. En poste à Aix-en-Provence, le Père Cabanac a été relevé de ses fonctions par le diocèse.