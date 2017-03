Argent et politique : "Les choses évoluent dans le bon sens" selon René Dosière

publié le 22/03/2017 à 13:52

Alors que les affaires se multiplient ces derniers temps, les rapports entre argent et politique sont plus que jamais au coeur du débat, en particulier après la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et les ennuis à répétition de François Fillon. Pourtant, selon René Dosière, expert en la matière, "les choses évoluent dans le bon sens". Il se félicite notamment que désormais, les noms de collaborateurs soient rendus publics, et que le parquet national financier ait été créé.



D'après lui, il faut sans doute aller plus loin et progresser, dans la prochaine législature, "pour améliorer encore les choses". Interrogé sur la notion de "travail réel", René Dosière juge qu'il faut avant tout "mieux définir ce que peut être le travail des collaborateurs parlementaires, c'est-à-dire progresser dans un statut et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés et rémunérés et quelles doivent être leurs compétences".

René Dosière attire également notre attention sur la nécessité de préserver l'indépendance des parlementaires, sans pour autant la faire rimer avec l'impunité. Il précise également que le plus faible salaire à l'Assemblée nationale, toutes catégories de personnels confondues, est de 3.440 euros nets mensuels.