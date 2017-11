Angers : disparition inquiétante d'une enfant de 12 ans

publié le 16/11/2017 à 20:43

Endza Renekouzou, 12 ans, a disparu depuis 7h30 ce jeudi 16 novembre à Angers (Maine-et-Loire). Une alerte a été lancée par la Police nationale, notamment via son compte Twitter.



L'alerte la décrit comme ayant un "âge apparent à 14 ans". L'enfant a des "nattes rouges sur toute la tête et tombant jusqu'aux épaules". Elle a les yeux noirs, mesure 1,66 mètre et est de corpulence mince. Au moment de sa disparition, "elle était vêtue d'un blouson bleu foncé", selon l'alerte.

La petite Endza a quitté le domicile de sa mère au petit matin à Angers, en lui laissant une feuille de papier sur laquelle était inscrit "au revoir". La police a donc lancé un appel à témoins. Pour toutes informations utiles, les forces de l'ordre suggère de contacter le commissariat de police d'Angers au 02.41.57.53.26 ou de composez le 17.

[#AppelàTémoins] Disparition inquiétante d'Endza, 12 ans.

Merci de vos partages pour aider les policiers d'#Angers pic.twitter.com/v2nWmStids — Police Nationale (@PoliceNationale) 16 novembre 2017