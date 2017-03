publié le 27/03/2017 à 21:09

Il y a du pollen dans l'air. Les allergies au bouleau dans le Nord et au cyprès dans le Sud sévissent en ce moment. Et si le nombre d'allergiques n'était que de 3% en 1970, il a été décuplé aujourd'hui pour atteindre une proportion d'environ un Français sur trois. Il est donc temps de faire attention aux premières crises et de réagir en conséquence pour les prévenir.



Il convient tout d'abord d'établir un premier diagnostic. Si vous avez des éternuements à répétition, le nez qui s'obstrue comme un vrai rhume, que vous avez les yeux qui pleurent et que l'arrière-gorge démange, c'est sans doute que vous êtes allergique. Pour soulager, le médecin peut vous prescrire un spray nasal, un antihistaminique ou encore un collyre, voire un peu de cortisone.

Il faudra quand même faire un bilan complet chez un allergologue pour savoir à quoi précisément vous êtes allergique. Et éventuellement pratiquer une désensibilisation. "On va essayer de redire au système immunitaire qu'il ne faut pas se défendre de manière anormale contre ces allergènes, en donnant ces pollens par la bouche au quotidien pour réinduire une tolérance", explique le Dr Nhân Pham Thi, contacté par RTL.



Pour cette année, c'est toutefois trop tard pour commencer une telle méthode. Pour une allergie aux pollens de bouleau, par exemple, l'idéal c'est de s'y prendre dès octobre ou novembre.