publié le 17/02/2017 à 06:48

Encore chimérique il y a quelques semaines, l’hypothèse d’une candidature unique à gauche fait son petit bout de chemin. Après un vote organisé entre le 14 et le 16 février, les électeurs de la primaire écologistes ont fait part de leur envie, à une grande majorité, de voir un rapprochement entre les trois principaux candidats de la gauche. À 89,70%, les militants et sympathisants écologistes ont fait un pas de plus vers une alliance entre l’eurodéputé écologiste Yannick Jadot avec le socialiste Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.



Face à Yves Calvi, Alexis Corbière, porte-parole du Front de Gauche et fidèle de longue date de Jean-Luc Mélenchon reviendra sur le scénario de plus en plus crédible d’une candidature de gauche. Le candidat de La France insoumise a en effet proposé une rencontre aux candidats du Parti socialiste et écologist pour soutenir une seule candidature : la sienne. Jean-Luc Mélenchon ne semble pas disposé à faire de concessions à ses potentiels alliés.

Selon une enquête du CEVIPOF publiée le 16 février, le co-fondateur du Front de Gauche semble en perte de vitesse depuis la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Avec 12 % des intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon semble cantonner dans son rôle de 4e homme et risque de voir le socialiste le dépasser.



