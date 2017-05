Affaire Jonathan Vantillard : le combat d’une mère

publié le 12/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’Heure du Crime aujourd'hui, une affaire non élucidée. Il s'agit du meurtre d’une sauvagerie inouïe, d’un jeune homme de 18 ans, handicapé de naissance.

Jonathan Vantillard est découvert le 14 avril 2007, vers 6 heures 30 du matin, à une centaine de mètres de son domicile, dans la cour d’un immeuble du centre d’Auxonne, en Bourgogne, à une trentaine de kilomètres de Dijon. Jonathan décédera le 19 avril, après 5 jours passé dans le coma.





L’enquête des gendarmes de la section de recherche de Dijon n’a toujours pas abouti. La mère de Jonathan, Florbella Dos Santos, continue à remuer ciel et terre pour que le ou les assassins de son fils soient enfin identifiés. Elle a toujours l’espoir que quelqu’un témoigne pour lui permettre de connaître enfin la vérité.



Elle est aujourd’hui l’invitée de l’Heure du Crime avec l’un de ses avocats, Me Didier Seban, qui a obtenu l’an dernier, avec Me Corinne Hermann, que le dossier ne soit pas refermé.



Et j’ai demandé au journaliste du Parisien Aujourd’hui en France, Jean-Marc Ducos, qui suit l’affaire depuis le début, d’être également présent, pour revenir en détail sur tous les aspects de ce dossier, qui a connu de graves dysfonctionnements judiciaires au fil des années…

Nos invités

Florbela Dos Santos, mère de Jonathan Vantillard, Me Didier Seban, avocat au barreau de Paris, avocat avec Me Corinne Hermann de Florbella Dos Santos, Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien.



Si vous avez des informations importantes à transmettre à la Justice à propos de cette affaire vous pouvez joindre la cabinet Seban au 01 43 49 48 49 ou Mme Florbela Dos Santos au 06 16 42 68 76.



